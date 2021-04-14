Патриарх РПЦ заявил, что через причастие "невозможно" заразиться COVID-19

Патриарх РПЦ Кирилл утверждает, что во время причащения якобы невозможно заразиться COVID-19 и заболеть.

На заседании Синода Русской православной церкви во вторник, 13 апреля, патриарх заявил, что приготовленные для указанного религиозного обряда хлеб и вино, согласно церковному учению, святы и "могут воздействовать на человека только положительно". Его слова передает пресс-служба РПЦ на своем сайте.

"Причащаясь тела и крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым", – сказал Кирилл.

По словам главы РПЦ, введение противоэпидемических ограничений при причастии, таких как использование одноразовых стаканов и дезинфекция, не ставит под сомнение "целительную силу святых даров".

Во время причащения диаконы "потребляют святые дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет", утверждает церковник. Он добавил, что и сам причащается так же "без всякого сомнения", передает ТАСС.

В то же время церковник призвал священников продолжать молиться, "строго исполняя все необходимые санитарные предписания". Кроме того, заявляется, что Кирилл привился от коронавируса, но конкретный российский препарат не называется.

Добавим, что первое в 2021 году очное заседание Синода РПЦ прошло в Даниловском монастыре Москвы. Все его участники, включая патриарха, были в медицинских масках.

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