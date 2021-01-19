Навальный показал дворец Путина: аквадискотека, столик за два миллиона и личное казино

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о том, где проживает и как финансируется поместье президента РФ Владимира Путина. Так называемый "Дворец Путина", она же Резиденция на мысе Идокопас, построили в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика.

Как рассказывает в своем ролике на YouTube Навальный, в поместье есть собственная аквадискотека, бассейны, массажные залы, целый театр и даже личное казино. Кроме того, на территории построили церковь. В поместье закупили итальянскую мебель, один столик обошелся в два миллиона долларов.

"Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России" – говорится во вступлении к расследованию.

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