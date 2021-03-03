В России возле "дворца Путина" нашли роскошную дачу патриарха Кирилла. Фото и видео

В России на черноморском побережье неподалеку от Геленджика нашли дачу стоимостью 22 млрд рублей (8,33 млрд грн), которая якобы принадлежит патриарху РПЦ Кириллу.

Расследование вышло на портале Readovka. Напомним, в этом регионе ранее обнаружили так называемый дворец президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В беседе с "Дождем" один из авторов материала Анастасия Милюкова рассказала, что формальным собственником резиденции является Российская Федерация

"Изначально к нам попали документы, которые подтверждают, что там должен быть духовный центр, но по факту духовного центра там никогда не было и это здание эксплуатировалось исключительно в личных целях патриарха Кирилла", – заявила Милюкова.

Внешне дом патриарха напоминает храм: там висят иконы, а некоторые части крыши выглядят как церковные купола.

По данным журналистов, церковник навещал свою дачу несколько раз в год. Предварительно, за объектом следят сотрудники Федеральной службы охраны и местные правоохранительные органы.

В расследовании отмечается, что ранее соседом главы РПЦ был Путин.

"Между дачами патриарха Кирилла и президента даже есть тропа, которую местные называют "дорога смерти". И действительно – умереть, пропасть или сесть в тюрьму, находясь в окрестностях дворца патриарха, очень легко", – сказано в материале.

Резиденция занимает 21 га, причем туда входят и запретные земли лесфонда, туристическая тропа и часть местного кладбища.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.