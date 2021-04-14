Патріарх РПЦ заявив, що через причастя "неможливо" заразитися COVID-19

Патріарх РПЦ Кирило стверджує, що під час причащання нібито неможливо заразитися COVID-19 і захворіти.

На засіданні Синоду Російської православної церкви у вівторок, 13 квітня, патріарх заявив, що приготовані для зазначеного релігійного обряду хліб і вино, згідно з церковним вченням, святі й "можуть впливати на людину тільки позитивно". Його слова передає пресслужба РПЦ на своєму сайті.

"Причащаючись тіла і крові Христової, ми причащаємося великої святині, яка не схильна до жодної інфекції, жодного зла, бо це є свята, яка подається святим", – сказав Кирило.

За словами глави РПЦ, введення протиепідемічних обмежень під час причастя, таких як використання одноразових стаканів та дезінфекція, не ставить під сумнів "цілющу силу святих дарів".

Під час причащання диякони "споживають святі дари із загальної Чаші, і жоден із них не захворів і ніколи не захворіє", стверджує церковник. Він додав, що й сам причащається так само "поза всяким сумнівом", передає ТАСС.

Водночас церковник закликав священиків продовжувати молитися, "строго виконуючи всі необхідні санітарні приписи". Крім того, заявляється, що Кирило прищепився від коронавірусу, але конкретний російський препарат не називається.

Додамо, що перше в 2021 році очне засідання Синоду РПЦ пройшло в Даниловському монастирі Москви. Всі його учасники, включно з патріархом, були в медичних масках.

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