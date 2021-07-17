Пассажир жестко севшего самолета в России рассказал детали ЧП: дети плакали, а люди молились

Пилоты самолета Ан-28, который пропал с радаров под Томском (Россия), в полете в течение пяти минут пытались запустить заглохшие двигатели. Сначала они хотели вернуться в город Кедровый, но позже передумали. В этот момент в салоне плакали дети, а люди молились.

При посадке техник, сидевший в хвосте самолета, подошел к пилотам, после чего объявил пассажирам, что будет жесткая посадка. Об этом рассказал один из пассажиров Роман Макеев "ТАСС" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы летим на высоте, двигатели глохнут, пилоты пытаются их реанимировать в течение пяти минут, потом понимают, что не получается. Командир ищет место для посадки, находит это болото. При падении мы цепляем ветки, сбрасываем скорость, втыкаемся носом и переворачиваемся", – сообщил пассажир.

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Мужчина отметил, что в салоне дети начали плакать, а кто-то из пассажиров даже молился вслух. Он сам же написал смс своей девушке, что любит ее, понимая, что есть вероятность не выжить.

Кроме того, пассажир вспомнил, что двигатели издавали сильный шум при попытке их завести. В этот момент цеплялись ветки деревьев, колеса достали до земли и самолет перевернулся. Обнаружив после приземления, что все целы, вместе с техником мужчина открыл запасной выход в хвосте самолета.

Макеев добавил, что сначала пассажиры отошли от самолета, боясь пожара. Затем пилоты решили разводить костер – именно благодаря дыму спасателям удалось найти самолет.

Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Разработан в СССР КБ Антонова как развитие концепции самолета Ан-14. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов, общей массой до 1750 кг на дальность до 2000 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля на Камчатке пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26. Позже стало известно, что он упал, вероятно, врезавшись в скалу.