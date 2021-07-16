В России пропал с радаров самолет с пассажирами на борту – СМИ

В России под Томском пропал с радаров самолет АН-28. Борт летел из Кедрово Хабаровского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. У самолета якобы сработал аварийный радиомаяк.

"На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них – это экипаж", – сказал источник.

Уже установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. Предположительно, судно могло совершить аварийную посадку в Бакчарском районе Томской области.

"Координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар", – добавил источник.

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Вертолет с медиками и спасателями отправится на поиски и помощь пропавшему самолету.

Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Разработан в СССР КБ Антонова как развитие концепции самолета Ан-14. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов, общей массой до 1750 кг на дальность до 2000 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июля на Камчатке пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26. Позже стало известно, что самолет упал, вероятно, врезавшись в скалу.

На борту находилось 28 человек, все они погибли.