Опозорились по-полной: в российской школе поздравили Путина с днем рождения портретом Бандеры. Фото и видео

В Калужской области РФ в деревне Карцово учителя и дети, которые учатся в местной школе, поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения (7 октября ему исполнится 71 год). Однако вместо президента РФ на плакатах был изображен украинский революционер Степан Бандера, которого так боятся и ненавидят россияне.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). В записи поздравления участвовали работники и ученики школы.

Видео дня

Диктатора поздравили стихами и пожелали "долгих лет" и "страной руководить достойно". Также учителя сфотографировались, держа в руках распечатки с портретом Бандеры.

Стало известно, что персонал школы разыграл беларуский пранкер Владислав Бохан. Он от имени регионального отделения партии "Единая Россия" попросил педагогов провести акцию ко дню рождения Путина. Уже вскоре он получил от них ответ с данным отчетом.

Также фото и видео поздравления были опубликованы на страницу учебного учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин может объявить о своем решении баллотироваться на новый срок в 2024 году. Это может случиться в ноябре на открытии международной выставки-форума "Россия", однако есть и другие варианты.

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