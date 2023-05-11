Он ничего не понимает: Курносова оценила речь Путина на параде победы

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не имеет представления о том, как действовать дальше в ситуации войны против Украины. Он не знает, как изменить ситуацию в свою пользу и просто повторяет старые нарративы.

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Единственным достижением его администрации было то, что им удалось обеспечить присутствие на параде глав семи постсоветских государств. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"У Путина нет представления о том, что делать дальше. Он идет по накатанной колее, повторяет все то, что говорил последний год. Как изменить ситуацию, он не понимает, поэтому повторяется и думает, что все остальные это съедят", – констатировала она.

Оппозиционерка назвала единственным достижением то, что на "скрепном" мероприятии Путина присутствовали главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Армении. На это были нацелены "все усилия Кремля".

Как пояснила Курносова, каждого из глав этих государств Кремль заманивал на парад по-разному, используя те или иные аргументы.

"У каждого своя причина. Кого-то привлекают какие-то финансовые вливания от России, кого-то, как Армению, Россия просто жестко посадила на обеспечение собственной безопасности. Они не представляют, как сделать это без участия Кремля, плюс история с Карабахом является достаточно острой для Армении", – напомнила она.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления на параде победы в Москве кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что якобы против страны-агрессора России развязана настоящая война, а также озвучил целый ряд других пропагандистских нарративов. Он также сказал, что гордится участниками "специальной военной операции" – войны против Украины.