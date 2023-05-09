'Переломный рубеж': Путин на параде пожаловался, что против РФ начали войну, и снова заговорил о защите Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин начал свое выступление на параде в честь победы в Москве. Кремлевский лидер цинично заявил, что против РФ сегодня развязана настоящая война.

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Трансляцию выступления лидер вели российские СМИ. Диктатор, начавший кровопролитную войну в Украине, заявил, что у России нет недружественных стран как на Западе, так и на Востоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война", – подчеркнул Путин.

"Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю", – традиционно разразился обвинениями диктатор.

При этом диктатор заявил, что цель противников России сегодня – добиться ее распада и уничтожения.

Киев же, по словам Путина, "стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада".

Также диктатор, отправляющий своих граждан буквально на убой в Украину и ведущий захватническую и преступную, а отнюдь не священную войну, заявил, что Россия "гордится участниками СВО".

"Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто борется на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых", – сказал кремлевский лидер.

При этом в своей парадной речи Путин ничего не сказал о погибших при вторжении в Украину россиянах. Также президент России перечислил участников войны: бойцов Росгвардии, кадровых военных и мобилизованных. Но "забыл" про наемников из ЧВК Вагнера, которых с лета вербуют на войну.

В общем, о вторжении в Украину Путин говорил больше, чем непосредственно о Великой Отечественной войне.

Напомним: составить компанию кремлевскому диктатору в этот день прибыл ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии. На парад приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко.

На параде появилось также много российских знаменитостей. В частности, опальный актер Иван Охлобыстин назвал празднование 9 Мая "зовом предков" и размечтался, что победа РФ в нынешней войне в Украине якобы "неотвратима". Кроме того, на площадь прибыли Владимир Машков и Геннадий Зюганов, а также представители российского спорта Олег Матицын и Николай Валуев. Также на трибунах был замечен пропагандист Владимир Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Позднее подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.

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