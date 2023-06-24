'Вот деревья валяются': шокированные россияне показали последствия взрыва возле моста. Вероятно, это сделала армия РФ

В Воронежской, Липецкой и Московской области РФ перекрывают дороги, разбивают техникой асфальт на дорогах и пытаются взорвать мосты для того, чтобы остановить движение ЧВК "Вагнер" в Москву. Вероятно, последствия попытки взорвать мост опубликовали в соцсетях очевидцы в Воронежской области.

Видео дня

"Лесополосу скосило, он деревья валяются. Он деревья вообще валяются... Асфальт разворотило", – рассказывает шокированный очевидец последствий взрыва в РФ. Видео опубликовал российский Telegram-канал. Также в сети появились и другие ролики.

Судя по рассказу очевидцев, сам мост россиянам так и не удалось разрушить. Несмотря на все попытки перекрыть движение колонам ЧВК "Вагнер", она до сих пор продолжает свое движение.

Война распространилась как минимум на три российских региона. Вероятно, если ЧВК "Вагнер" дойдут до Москвы, попытки их остановить также могут привести к военным действиям. Вместе с тем ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Путин попробует договориться с Пригожиным.

Другие же российские издания наоборот утверждают, что Путин распорядился убить Пригожина и дать амнистию всем боевикам "Вагнера". В то же время сам Пригожин призывает российских военных переходить на его сторону.

Как писал OBOZREVATEL, Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.