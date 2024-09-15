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Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
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Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

В России утром 15 сентября заявили о ночной  атаке дронов, совершенной Силами обороны Украины. В минобороны РФ похвастались "сбитием"  сразу 29 БпЛА.

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Тем временем в Смоленской области россияне после работы ПВО наблюдали сильный пожар, хотя по уверениям местного губернатора никаких последствий атаки в регионе якобы не фиксировалось. Об этом пишут российские СМИ.

В России пожаловались на очередную дроновую атаку Украины в ночь на 15 сентября. В минобороны РФ уже утром традиционно заявили, что "пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки" – и уверили, что "уничтожили" 29 беспилотников над 7 российскими областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей", – отмечено в утреннем заявлении МО РФ.

Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

Тем временем жители Смоленской области, где, по версии российского минобороны, якобы было сбито 4 БпЛА, не только слушали ночью звуки работы ПВО, но и любовались заревом мощного пожара на земле, вспыхнувшего во время атаки.

Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

Интересно, что местный губернатор Василий Анохин утверждал, что сбиты были всего два дрона, а не четыре, как утверждали в МО РФ. Также он пытался убедить жителей Смоленской области  в отсутствии последствий атаки.

"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал Анохин.

Что именно горело ночью в Смоленской области – пока неизвестно.

Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

Напомним, ранее в ГУР рассказали подробности о взрыве возле КПП военной части Росгвардии в Екатеринбурге. Там уточнили, что "акт возмездия" за создание пыточных для украинцев на временно оккупированной части нашей страны на территории страны-агрессора совершили представители подполья, выступающего против путинского режима. В результате взрыва был поражен личный состав противника, а также повреждена автомобильная техника. 

Также воины военной разведки совместно с побратимами из ССО  устроили "бавовну" на железной дороге в Белгородской области.

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