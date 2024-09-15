Оккупанты заявили, что сбили 29 украинских БПЛА, на Смоленщине вспыхнул пожар. Фото

В России утром 15 сентября заявили о ночной атаке дронов, совершенной Силами обороны Украины. В минобороны РФ похвастались "сбитием" сразу 29 БпЛА.

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Тем временем в Смоленской области россияне после работы ПВО наблюдали сильный пожар, хотя по уверениям местного губернатора никаких последствий атаки в регионе якобы не фиксировалось. Об этом пишут российские СМИ.

В России пожаловались на очередную дроновую атаку Украины в ночь на 15 сентября. В минобороны РФ уже утром традиционно заявили, что "пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки" – и уверили, что "уничтожили" 29 беспилотников над 7 российскими областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей", – отмечено в утреннем заявлении МО РФ.

Тем временем жители Смоленской области, где, по версии российского минобороны, якобы было сбито 4 БпЛА, не только слушали ночью звуки работы ПВО, но и любовались заревом мощного пожара на земле, вспыхнувшего во время атаки.

Интересно, что местный губернатор Василий Анохин утверждал, что сбиты были всего два дрона, а не четыре, как утверждали в МО РФ. Также он пытался убедить жителей Смоленской области в отсутствии последствий атаки.

"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал Анохин.

Что именно горело ночью в Смоленской области – пока неизвестно.

Напомним, ранее в ГУР рассказали подробности о взрыве возле КПП военной части Росгвардии в Екатеринбурге. Там уточнили, что "акт возмездия" за создание пыточных для украинцев на временно оккупированной части нашей страны на территории страны-агрессора совершили представители подполья, выступающего против путинского режима. В результате взрыва был поражен личный состав противника, а также повреждена автомобильная техника.

Также воины военной разведки совместно с побратимами из ССО устроили "бавовну" на железной дороге в Белгородской области.