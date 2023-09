Оккупанты на Запорожье столкнулись с проблемами из-за продвижения ВСУ и пожаловались экс-командующему – ISW

Российские офицеры 58-й общевойсковой армии, которая действует в Запорожской области, связались с бывшим командующим генерал-майором Иваном Поповым и пожаловались на ухудшение их ситуации на фронте. Это последовало за новостями о прорыве ВСУ первой линии обороны оккупационных войск РФ на юге.

О причинах говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Отметим, что указанная армия является оперативный объединением сухопутных войск страны-агрессора в составе Южного военного округа.

Ранее отдельные российские блогеры утверждали, что Попов поддерживал контакты со своими бывшими подчиненными, которые ныне находятся на западе Запорожской области. А один инсайдерский источник заявил, что эти офицеры обратились "за помощью" к Попову, а не к своему новому командиру.

Как известно, военное командование РФ уволило этого генерал-майора с поста командующего 58-й армией в начале июля 2023-го. Причиной стало его явное неповиновение, когда он попытался обойти начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова и предъявить свои жалобы на плохие контрбатарейные возможности ВС РФ, большие потери и отсутствие ротации непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину.

"Российские источники регулярно выражают обеспокоенность по поводу проблем, которые освещал Попов, и их пагубного воздействия на российские оборонительные усилия на юге Украины. Попов частично создал прецедент неподчинения, и его поведение побудило командование начать отстранение таких же непокорных командиров из передовых частей, хотя не все сообщения о "чистках" подтвердились", – отметили в ISW.

Российские источники утверждали, что Попов поощрял своих бывших подчиненных докладывать правду о фронте высшему российскому командованию, возможно, побуждая их повторить его неповиновение.

По словам аналитиков, контакты Попова со своими бывшими подчиненными, если это правда, позволяют предположить, что сменивший его командующий не завоевал доверия своих подчиненных.

"Либо потому, что он менее компетентен, либо потому, что он менее откровенен с высшим российским руководством по поводу продолжающихся проблем, с которыми сталкивается российская оборона на западе Запорожья", – объяснили в ISW.

