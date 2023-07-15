У Шойгу и Герасимова все больше проблем: разведка Британии указала на нюанс с увольнением генерала Попова

Отстранение командующего 58 общевойсковой армии РФ Ивана Попова, вероятно, связано с выражением им беспокойства по поводу проблем в российских войсках. Его просочившееся в сеть аудиообращение сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части российского офицерского состава действиями высшего военного руководства РФ.

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И со временем критика со стороны подчиненных в адрес Министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова станет для них значительной проблемой. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

"Россия регулярно увольняла командиров с начала вторжения в Украину, но примечательным стало отстранение генерал-майора 58-й общевойсковой армии Ивана Попова. Очевидно, он был уволен из-за выражения беспокойства, а не из-за его якобы плохой работы", – говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве упомянули об аудиообращении Попова к военнослужащим 58 общевойсковой армии, что на днях просочилось в сеть. В нем российский генерал резко раскритиковал руководство МО РФ, обвинив его в том, что оно "ударило нас с тыла, жестоко обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент".

Ситуация с Поповым сигнализирует о росте серьезного недовольства российских офицеров действиями и решениями высшего русского военного управления.

"Жалобы во многом перекликаются с жалобами владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перед его мятежом в июне 2023 года. Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, станет все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова", – считают в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Эстонии похвалила тактику ВСУ во время контрнаступления. По словам главы эстонской разведслужбы, точечные удары украинских воинов по российским штабам, пунктам управления и логистике истощают вражескую армию и уменьшают ее резервы. Также он прогнозирует, что в ближайшем будущем Силы обороны Украины ожидает серьезный успех.