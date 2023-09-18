Очень важный фактор: в ISW рассказали, как слухи о состоянии Кадырова могут ударить по Путину

В информационном пространстве продолжают распространяться слухи об ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Такая длительная обеспокоенность его состоянием указывает на зависимость российского диктатора Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

Главарь Кремля боится дестабилизации кадыровского режима в Чеченской Республике. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Стоит отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины 15 сентября подтвердило, что Кадыров находился в коме. Эта информация в свою очередь породила слухи об ухудшении здоровья Кадырова. Некоторые "инсайдерские источники" также начали заявлять о смерти главаря Чечни.

Видео дня

В свою очередь Кадыров 17 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, которым якобы развеял слухи о своем состоянии здоровья.

Аналитики ISW уверены, что дестабилизация режима Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по путинскому режиму. Это отчасти связано с тем, что установление режима в Чечне посредством жестокой и кровавой войны сыграло важную роль в ранней популярности Путина в России.

Также Кадыров и другие российские официальные лица могут быть обеспокоены тем, что слухи о его здоровье повлияют на долгосрочную стабильность и, как следствие, путинского контроля над Чечней.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее наши источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Его перевезли из Москвы в Грозный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров опубликовал новое видео в соцсети, но ему поверили не все. В это время в Москве возле Центральной клинической больницы, куда, по данным российских СМИ, был госпитализирован Кадыров после стремительного ухудшения его состояния, заметили необычную активность автомобилей с чеченскими номерами.

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