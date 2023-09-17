Кадыров опубликовал новое видео, но поверили не все: в сети появились слухи о смерти

Уже несколько дней подряд в сети циркулируют слухи о том, что состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова стремительно ухудшилось и он может находиться в коме, в последние дни также все чаще появляются сообщения даже о смерти "пехотинца Путина". На фоне этих слухов в Telegram-канале Кадырова появились два коротких ролика продолжительностью по несколько секунд, где он якобы бегал на стадионе, подпись к ним опровергает информацию о болезни главы Чечни, однако когда они были сняты, неизвестно.

Между тем в Москве возле Центральной клинической больницы, куда, по данным российских СМИ, был госпитализирован Кадыров после стремительного ухудшения его состояния, заметили необычную активность автомобилей с чеченскими номерами. На странное "паломничество" чеченцев к этому медучреждению обратил внимание Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным паблика, 17 сентября возле Центральной клинической больницы в Москве, куда, по данным ряда российских источников, госпитализирован Кадыров для "лечения и обследования", наблюдается необычная активность.

Видео дня

"У ЦКБ в Москве очень странная обстановка. В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Причем их охрана ЦКБ пропускает без осмотра. Тогда как все другие въезжающие машины осматриваются очень тщательно, даже обследуется дно автомобиля. Только за один час в ЦКБ прибыли "чеченские": Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена, два BMW и т.д.", – отмечает ВЧК- ОГПУ.

В то же время, напомнили администраторы канала, в этот же день на фоне слухов об стремительном ухудшении здоровья главы Чечни в его Telegram-канале появилось видео, которое якобы должно опровергнуть проблемы со здоровьем Кадырова.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в подписи к видео, написанной от имени Кадырова.

В то же время сами видео, которые должны убедить всех в том, что Кадыров как никогда бодр, сняты неизвестно когда. Хотя 17 сентября, по данным портала Sinoptik, в Грозном действительно шел дождь.

На одном из видео глава Чечни, позади которого видна мокрая после дождя беговая дорожка, говорит "Такие дела" и добавляет несколько слов на чеченском. На втором собственно Кадырова не видно, в кадре – только беговая дорожка. А его голос за кадром рекомендует всем заниматься спортом.

При этом здоровы назвать Кадырова на видео крайне сложно.

Между тем, пишет ВЧК-ОГПУ, через 30 минут после публикации в Telegram-канале Кадырова "опровержения" относительно его проблем со здоровьем, чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, мать которого, Зарему Мусаеву, приговорили в Чечне к 5 годам колонии по фейковым обвинениям в "мошенничестве" и "насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов", заявил, что Кадыров якобы умер.

А вот чеченский Telegram-канал NIYSO утверждает, что видео с Кадыровым на пробежке – архивное. В то же время админы канала опровергают слухи о смерти "пехотинца Путина".

"Мы регулярно сообщали и сообщаем о ухудшающемся состоянии здоровья Кадырова, обладая информацией об этом, и ни разу эта информация опровергнута не была. Но мы никогда Кадырова не хоронили, хотя не отказываем себе в удовольствии шутить на эту тему, за что нас никто обвинять не может.11 сентября мы написали о том, что Кадыров находится в Москве на лечении, когда об этом еще никто не говорил. Через несколько дней мы уточнили, что он в коме. И здесь важно уточнить, что кома не обязательно приводит к смерти. Мы Кадырова опять-таки никогда не хоронили, а писали только о том, что есть", – говорится в сообщении от 17 сентября.

Об стремительном ухудшении здоровья Кадырова также сообщали источники OBOZREVATEL в разведке. Наши источники утверждали, что его накануне забрали из Москвы в Грозный, откуда Кадырова планируют перевезти на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ. Причиной предположительно стало бессилие московских медиков.

А источники нашего издания в чеченской диаспоре сообщали, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

Впоследствии информацию о том, что Кадыров в коме, уже официально подтвердили в ГУР. По данным разведки, глава Чечни находится в критическом состоянии.