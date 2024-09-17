Новая 'элита': в России на 'Поле чудес' засветился дважды осужденный вагнеровец, 'отличившийся' в Украине. Фото

В эфире известной на российском ТВ программы "Поле чудес", которую неизменно ведет член путинской партии "Единая Россия" Леонид Якубович, засветился вернувшийся с войны в Украине вагнеровец Сергей Дырмейко. Оккупант участвовал, в частности, в захвате Бахмута, о чем свидетельствует одна из медалей на его камуфляже. Потерял ногу.

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На "элитного" гостя росТВ обратил внимание Telegram-канал "Верстка". Там отметили, что "вагнеровец" был дважды судим за незаконную вырубку леса в большом размере.

Впервые Дирмейко привлекли к уголовной ответственности в 2017 году. Тогда "черный лесоруб" спилил четыре сосны, за что получил год условного срока лишения свободы.

Позже россиянин нашел двух приспешников, с которыми с сентября 2018 по май 2019 спилил 500 сосен. После этого загремел в колонию на 5,5 лет. На свободу должен был выйти весной 2024 года, однако, как пишет канал, похоже, был завербован в ЧВК "Вагнер". Однако когда именно это произошло – неизвестно.

На "Поле чудес" военный преступник пришел в камуфляжной куртке, на которую надел семь медалей. Посредине красовалось железо "За взятие Бахмута". Из-за ранения Дырмейко был единственным участником программы, который во время записи сидел на стуле. Однако режиссеры не показали, что он лишился ног на войне.

Дырмейко прошел в финал, но там уступил другой участнице. Сам он рассказал, что сейчас работает банщиком-парником.

Комментаторы в сети отрицательно отреагировали на появление военного преступника в эфире РосТВ. Некоторые с сарказмом отметили, что так выглядит новая "элита" страны, тогда как другие подчеркнули, что власть просто пользуется такими преступниками.

"Новая элитка в студии", "Это теперь элита. Позорище!", "Да и они не новая элита нынешней страны, они тоже никто, как и мы, просто они об этом не догадываются. Ими просто пользуются для ведения войны в чужом государстве, реклама войны в стране для привлечения нового инструмента для ее продления и последующего набивки карманов на чужом горе и смертях таких, как мы. Просто нет слов уже", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России приговорили к шести годам бывшего оккупанта-контрактника Камиля Касимова, бежавшего в Казахстан, чтобы не участвовать в войне против Украины. Его задержали российские силовики на территории Казахстана.

– В России пообещали платить россиянкам за детей, рожденных от участников путинской "СВО". Правда, речь идет только о новорожденных, родившихся в 2024 году и только на территории Пермского края.

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