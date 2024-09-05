Сбежал в Казахстан, чтобы не ехать на войну в Украину: российский солдат-контрактник получил 6 лет тюрьмы

В стране-агрессоре России приговорили к шести годам бывшего контрактника российской оккупационной армии Камиля Касимова, который сбежал в Казахстан, чтобы не учавствовать в войне против Украины. Он был задержан российскими силовиками на территории Казахстана .

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Об этом пишут российские издания. Касимову выдвинули обвинение в дезертирстве.

Мужчина сбежал из России в июне 2023 года. В апреле 2024 года его задержали российские силовики на рабочем месте в городе Астана. Касимова доставили в Приозерск (Карагандинская область Казахстана).

В этом городе расположена российская воинская часть 03080 и аэродром, который эксплуатирует министерство обороны страны-агрессора, и удерживали там.

Из российской части Касимова привезли в российский Омск. Правозащитники говорят, что по законодательству Казахстана воинские преступления не относятся к экстрадиционным статьям. Вероятно, его вывезли незаконно. Касимов признал свою вину, сообщили журналистам его знакомые.

По информации казахстанских правозащитников, Камиль Касимов родился в 2001 году. До начала российского полномасштабного вторжения в Украину поступил на службу в ВС РФ по контракту. Военная часть, в которой он служил, располагается в Улан-Удэ.

Он оставил свою часть и летом 2023 года прибыл в Казахстан, где получил разрешение на временное проживание. К нему также приехал его брат, вместе они жили и работали в Астане.

Артур Алхасов, руководитель филиала Казахстанского бюро по правам человека, отметил, что до сих не установлено, были ли при задержании Касимова сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

"Мы направили соответствующие запросы с требованием дать пояснения, на каком основании российские сотрудники провели задержание на территории Астаны", — сказал Алхасов.

Правозащитник отметил, что ранее были случаи, когда российских дезертиров задерживали казахстанские власти, но впоследствии их отпускали, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе есть запрет на выдачу лиц, совершивших воинские преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в России бывший зек, который вернулся на свободу, повоевав против Украины, до смерти забил свою беременную девушку за то, что она сломала акустическую колонку. 36-летний Сергей Козлов в колонии подписал контракт с ЧВК "Вагнер", на преступной войне получил медаль "За отвагу", а в Россию вернулся летом 2023 года.

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