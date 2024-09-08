Россиянкам пообещали платить за рождение детей от участников войны в Украине

В России пообещали платить россиянкам за детей, рожденных от участников путинской "СВО". Правда, речь идет только о новорожденных, родившихся в 2024 году и исключительно на территории Пермского края.

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Такие семьи оккупантов получат разовую выплату в размере 128 тысяч рублей, остальные же новоиспеченные родители в Пермском крае не получат ничего. Подробности экзотического решения раскрыли в правительстве региона.

"В Прикамье семья участника СВО может получить единовременную выплату при рождении ребенка. Новую форму поддержки участников СВО в регионе могут получить семьи, у которых в 2024 году родился ребенок", – говорится в сообщении.

Российские пропагандисты активно распространяют сообщения об этой региональной инициативе, отмечая, что размер разовой материальной помощи составляет 128 тысяч рублей.

На самом же деле руководство Пермского края почему-то установило несколько иную сумму: 127 994 рубля. Почему она не была округлена до 128 тысяч, не сообщается.

При этом для желающих подзаработать на рождении ребенка установлен ряд ограничений.

Ребенок должен быть рожден исключительно в законном браке в период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно (а о приеме заявок на выплату при этом местные власти объявили в сентябре, чтобы у особо алчных оккупантов не было времени быстренько взяться за размножение).

Человек, подающий заявку на получение помощи на момент рождения ребенка, должен постоянно проживать в Пермском крае.

Да и самих новоиспеченных родителей-оккупантов местные власти решили процедить через "сито": на момент подачи заявки на получение помощи отец ребенка должен либо находиться на фронте в Украине, либо вернуться домой не позже, чем годом ранее. Если же оккупант был ликвидирован, пропал без вести или объявлен умершим – заявку от его жены примут только в том случае, если это произошло за 300 дней до ее подачи.

К тому же претенденткам придется собрать солидный пакет документов, чтобы разбогатеть на сумму, которой, по подсчетам Telegram-канала "СерпомПо", хватит на 100 упаковок памперсов. Побегать за необходимыми бумагами придется по российским военным частям, военкоматам, больницам, а иногда и по судам.

Впрочем, жаловаться эти россиянки вряд ли будут: молодым мамам в Пермском крае, вышедшим замуж не за убийц и насильников, местные власти помогать не собираются.

По данным все того же "СерпомПо", пермская инициатива – не первая в перечне региональных инициатив, которые одновременно преследуют цель и популяризировать захватническую войну России против Украины, и улучшить демографическую ситуацию в РФ. Так, в Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, например, собираются создать банк спермы для бездетных участников СВО.

Напомним, ранее стало известно, что в России школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений. Элементы военной подготовки включили в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты отечества" (ОБЗР).

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