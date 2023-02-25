Никакого купола над Москвой нет: военный эксперт объяснил ''эффект'' от ''Панцирей'' на крышах зданий. Видео

Столица страны-агрессора России Москва не прикрыта системой ПВО. Некоторые ЗРК установлены на крышах зданий всего лишь для того, чтобы обезопасить власть. Однако так называемого купола над Москвой нет и быть не может.

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Об этом заявил военный эксперт, полковник Роман Свитан в интервью на телеканале "Прямий". По его словам, у РФ попросту нет столько систем ПВО, чтобы закрыть Москву, а те, которые установлены – ЗРК "Панцырь" работают в радиусе 20 км (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если нас сейчас слушают москвичи, то они поседеют. Москва не закрыта куполом. И никогда не было ничего закрыто в России. В свое время было три системы ПВО Москвы. ПВО краем цепляло даже Украину, в районе Конотопа проходило, там стояли системы ПВО и они прикрывали вот эти три уровня ПВО, они прикрывали Москву, и то это был не купол. Они с одной стороны только закрывали, в основном с Запада. То есть, со всех сторон она была открыта", – рассказал Свитан.

По его словам, большую часть ПВО РФ отправила на фронт.

"Невозможно Москву этими системами, которые есть у россиян, полностью перекрыть. У нее их уже не хватает. Они их отправили на фронт, там они нужнее, по крайней мере", – добавил эксперт.

Также он детально рассказал о работе ЗРК "Панцырь", подчеркнув, что это эффективная система.

"Сам по себе "Панцырь" это такая, действительно, карманная система ПВО. У нее радиус 20 км. Она 20 км довольно не плохо работает даже в автоматическом режиме. Ее просто в автомат можно ставить и она будет сбивать все, что шевелится... Там специальная система дальномера стоит и начинает определять цель. То есть, надо, чтобы шарик двигался. Надо, чтобы ветер понес шарик на этот "Панцырь" и тогда он его отработает", – отметил Свитан.

Полковник добавил, что в зависимости от модификации ЗРК заряжен сразу несколькими ракетами. У него очень быстро происходит перезарядка и хорошая обзорность у локатора.

"Но когда система начнет работать, то в радиусе 20 км будет сбито все, что движется и упадет на голову. Но об этом Путин не думает. Он хочет только свое тельце прикрыть. А Москва не прикрыта системой ПВО и они не смогут ее прикрыть. То есть, у них не будет такого количества, чтобы закрыть Москву и тем более, выполнить оборону", – резюмировал Свитан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января страна-агрессор Россия установила в центре Москвы системы противовоздушной обороны. Реальные ЗРПК "Панцирь" появились на крышах административных зданий. В сети прокатилась волна мемов и фотожаб по этому поводу.

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