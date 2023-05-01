В России в результате взрыва сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами: произошел пожар. Фото и видео

На территории Брянской области России неизвестные взорвали железнодорожные пути. В результате с рельсов сошел грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты.

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Из 60 вагонов, которые были в составе, 8 вагонов перевернулись. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандистские паблики в РФ утверждают, что авария произошла из-за подрыва железной дороги. По предварительным данным, происшествие случилось на перегоне Рассуха-Унеча.

Кроме нефтепродуктов железнодорожный состав также перевозил пиломатериалы. Судя по опубликованным фотографиям и видео с места аварии пострадали вагоны с горючим.

В результате перекидывания вагонов произошел пожар. На месте происшествия экстренные службы пытаются ликвидировать последствия аварии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной аварии стало срабатывание неустановленного взрывного устройства.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено", – заявил он.

В РФ утверждают, что машинист и его помощник не получили серьезных травм в результат аварии на железнодорожных путях в Брянской области.

Напомним, в России заявили о подрыве линии электропередач вблизи Санкт-Петербурга. На еще одном аналогичном объекте обнаружен неизвестный предмет, вероятно, взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля в Брянской области РФ заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар. В произошедшем поспешили обвинить ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля взрывы раздались вблизи аэропорта в Санкт-Петербурге. Ударная волна была довольно ощутимой – затряслись здания.

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