Небо затянуло черным дымом: в Екатеринбурге вспыхнул важный для оккупантов завод

В российском Екатеринбурге 1 декабря вспыхнул мощный пожар. Загорелся цех по производству полистирола на заводе "Полистирол-Строй", продукция которого используется в производстве дронов: огонь охватил свыше 1.5 тыс.кв м площади, обрушилась кровля на 400 "квадратах".

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Об этом сообщают российские СМИ. Предприятие находится недалеко от аэропорта, причины пожара не называются.

Днем 1 декабря российские СМИ – сначала местные, а потом и федеральные – начали сообщать о пожаре на территории завода "Полистирол-Строй". Загорелся цех по производству вспененного полиэтилена.

Площадь возгорания на пике составила 1,5 тыс.кв м. Произошло также обрушение кровли на площади 400 кв м. Такие данные обнародовало российское МЧС.

Там также заявили об одном пострадавшем вследствие пожара, а также о том, что самостоятельно эвакуироваться с территории предприятия смогли около 70 человек.

Причины возникновения пожара неизвестны. В то же время, некоторые росСМИ упомянули о том, что завод расположен неподалеку от аэропорта Кольцово.

К тушению привлекли пожарный поезд, 95 спасателей и 35 единиц техники.

По состоянию на 14:00 по киевскому времени в МЧС РФ отчитались о ликвидации пожара.

Примечательно, что продукция завода используется в производстве компонентов для беспилотников. А тот же вспененный полиэтилен Экофол оккупанты применяют для того, чтобы прятаться от тепловизоров.

Напомним, несколько дней назад в Калуге разгорелся мощный пожар на нефтебазе, а в Курске звучали громкие взрывы. Россияне пожаловались на атаки украинских дронов в нескольких регионах РФ.

Также сообщалось, что масштабный пожар бушевал в Краснодарском крае РФ. Власти региона оправдались, что "горит камыш".