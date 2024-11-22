В Краснодарском крае РФ бушует масштабный пожар: власти региона оправдались, что 'горит камыш' Фото и видео

В городе Адыгея, Краснодарский край России, в ночь на 22 ноября произошел масштабный пожар. Хотя официально власти региона сообщают о "горящем камыше", местные жители считают, что произошли прилеты от дальнобойного оружия.

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О пожаре в городе доложили в ГУ МЧС РФ в республике Адыгея. В свою очередь, очевидцы выложили в Telegram-каналы видео пожара.

Согласно официальной версии, пожар начался на 12 км дороги Краснодар – Новороссийск.

"На место направлены все службы, пытающиеся локализовать огонь", – заявили в МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь 300 километров. Отмечается, что якобы вспыхнул камыш и сухая трава на поле рядом с трассой. По их данным, угрозы населению и объектам жизнеобеспечения нет.

Из-за чего вспыхнули камыши и сухостой на поле, в МЧС не сообщили.

В целом в российском сегменте сети господствует паника из-за первых применений дальнобойного оружия вглубь России. Не исключение и Адыгея, где на каждый комментарий оцевидцев о пожаре ставятся десятки вопросов – не был ли это "прилет" и не слышали ли люди взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября Украина впервые применила для удара по территории России ATACMS – американские дальнобойные ракеты. Посредством этого вооружения Силы обороны поразили состав БК в городе Карачев Брянской области.

Позже в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

В результате удара ракетами Storm Shadow в Курской области РФ было ликвидировано как минимум 18 российских оккупантов, еще 33 ранены. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно, в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

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