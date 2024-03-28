Небо стало оранжевым: один из регионов России накрыл мощная песчаная буря. Фото и видео

Российский Благовещенск и еще несколько приграничных городов России накрыла мощная песчаная буря. Ненастье в этот район пришло из Монголии и Китая.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что непогода будет бушевать в приграничных районах еще несколько дней.

В Благовещенске и ближайших населённых пунктах небо окрасилось в пламенно-рыжий цвет. Ветер разносит песок на огромную площадь.

Местным жителям советуют защищать глаза от попадания пыли. Когда воздух очистится, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вблизи границы с Кыргызстаном утром в понедельник, 4 марта, произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Алматы включили сирену, люди стали покидать дома, в квартирах посыпалась штукатурка и пошатнулась мебель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии в январе произошли десятки землетрясений, магнитуда местами достигала 7,6. По меньшей мере, погибли 168 человек, более 500 ранены.

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