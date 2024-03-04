В квартирах шаталась мебель, люди выбегали на улицу: в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,1. Видео

В Казахстане вблизи границы с Кыргызстаном утром в понедельник, 4 марта, произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Алматы включили сирену, жители стали покидать дома, в квартирах посыпалась штукатурка и зашаталась мебель.

По данным казахского МЧС, подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени (8:22 по Киеву). Эпицентр землетрясения был расположен в 31 км к югу от Алматы на глубине десять километров.

Силу землетрясения в самом Алматы сейсмологи оценили в 5 баллов (по шкале МSК-64).

Как сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений вследствие землетрясения нет.

В то же время там предупредили, что после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии в январе произошли десятки землетрясений, магнитуда местами достигала 7,6. По меньшей мере погибли 168 человек, более 500 ранены.

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