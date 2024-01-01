Японию всколыхнули мощные землетрясения, есть угроза цунами: власти выступили с предостережением. Видео

В понедельник, 1 января 2024 года, в Японии произошел ряд землетрясений магнитудой до 7,6. Мощные подземные толчки ощутили, в частности, жители префектуры Исикава на севере страны, трясло также Токио.

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Власти Японии призвали жителей прибрежных районов Исикавы, Ниигаты и Тоямы срочно эвакуироваться из-за угрозы мощных цунами: метеорологи прогнозируют, что высота волн, которые ударят по северному побережью Японии, может достичь 5 метров. Подробности сообщает Yahoo News.

Землетрясения магнитудой от 5 до 7,5 балла произошли в районах префектур Исикава и Ниигата. Землетрясение в новогоднюю ночь ощущали также жители Токио и района Канто.

Из-за ряда землетрясений при канцелярии премьер-министра Японии заработал экстренный штаб по сбору и анализу информации.

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. На кадрах в соцсетях видно, что некоторые здания получили повреждения.

Из-за землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов, а японские телеканалы отменили новогодние программы.

Подземные толчки уже привели к цунами. В частности, цунами высотой 0,4 м зафиксировали вблизи крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", идет проверка состояния этой АЭС. Из-за землетрясений проверяют также другие атомные объекты на территории страны. Пока нештатные ситуации там не зафиксированы.

Как сообщает Японское метеорологическое агентство, власти призвали жителей прибрежных районов префектур Исикава (для людей, живущих там, риск наибольший), Ниигата и Тояма срочно эвакуироваться из-за угрозы серьезного цунами: ожидается, что волны высотой до 5 метров ударят по береговой линии.

Вернуться домой эвакуированные жители смогут после разрешения властей, когда угроза пройдет.

Предупреждение о цунами также объявлено префектурам Ямагата, Фукуи и Хиого, а также районам на побережье Японского моря.

Цунами в Японском море начались уже после первых толчков первого из ряда землетрясений. Как рассказывает японский телеканал NHK, ныне волны высотой более 5 м "возможно, уже достигли" Ното в префектуре Исикава, а волны высотой по меньшей мере 1 метр уже ударили по побережью города Вадзима в этой же префектуре.

Напомним, в середине декабря мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае. Из-за подземных толчков в ночь на 19 декабря погибли более 100 человек, ранения получили более 230 китайцев. Также фиксировались серьезные разрушения.