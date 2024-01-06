Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 126: поиски длятся шестой день. Фото разрушений

В Японии с 1 января 2024 года произошли десятки землетрясений разной мощности, самое сильное, магнитудой 7,6, произошло в префектуре Исикава. По состоянию на 6 января известно о по меньшей мере 126 погибших, ранения получили более 500 человек.

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В регионах, наиболее пострадавших от землетрясений, разрушены дома и повреждены дороги, которыми доставляют помощь для пострадавших. Подробности сообщает Associated Press.

После десятков землетрясений, самое мощное из которых магнитудой 7,6 зафиксировано в наиболее пострадавшем регионе, префектуре Исикава, Япония продолжает содрогаться от подземных толчков. Как отмечает АР, возникла угроза нового разрушения и полного уничтожения дорог, по которым в пострадавшие регионы доставляют помощь.

По состоянию на 6 января известно, что в результате землетрясений и вызванных ими разрушений погибли уже 126 человек. Среди них – пятилетний мальчик из Исикавы, за жизнь которого боролись врачи. В пятницу, 5 января, состояние малыша внезапно ухудшилось и он скончался.

Японские чиновники предупредили, что из-за продолжения землетрясений под угрозой полного разрушения оказались уже и без того серьезно пострадавшие дороги. Усугубляет ситуацию и ухудшение погодных условий: в воскресенье на западе Японии прогнозируют дожди и снег.

Больше всего погибших – в городе Вадзима: там известно о 69 жертвах. 38 жизней унесли землетрясения в городе Сузу.

Пострадали по меньшей мере 500 человек, из них, согласно официальным данным, 27 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. .

Из-за землетрясений в городе Вадзима вспыхнул мощный пожар: выгорел целый квартал. В ряде городов разрушены жилые здания и другие сооружения, разрушения претерпели дороги.

Пропавшими без вести числятся более 200 человек. Известно, что, по крайней мере, 11 из них оказались под завалами домов в Анамизе. Продолжаются поисково-спасательные операции. При этом с течением времени шансов на то, что людей под завалами удастся найти живыми, становится все меньше. Хотя случаи спасения пострадавших спустя несколько дней после того, как они оказались под завалами, тоже есть.

Из пострадавших регионов эвакуировано более 30 тысяч человек.

Напомним, 1 января стало известно, что Японию сотрясли мощные землетрясения. Для ряда регионов было объявлено предупреждение о срочной эвакуации: из-за подземных толчков и вызванного ими возмущения в Японском море возникла угроза мощных цунами.

Впоследствии начала появляться информация о десятках погибших и пострадавших.