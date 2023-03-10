'Мы соседи': в Кремле заговорили о 'неизбежном' восстановлении отношений Украины и России

В Кремле выдали новые циничные заявления в контексте войны, развязанной страной-агрессором в нашей стране. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России.

Видео дня

Представитель страны, которая напала на наше государство, вдруг вспомнил, что Украина и РФ "соседи". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений", – сказал Песков.

"А они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили", – добавил он.

Ранее в Кремле назвали новую "версию" того, почему продолжают войну против Украины. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что путинская армия продолжает боевые действия, потому что Донбасс якобы не защищен.

Кремлевский диктатор Владимир Путин спустя почти год войны в Украине также выдал новую цель "специальной военной операции". Он заявил, что сейчас главной задачей является сохранение России.

Ранее в Кремле заявили, что уверены в "правильности" решения президента РФ Владимира Путина о начале войны против Украины. Вторгнуться на территорию соседнего суверенного государства Россию якобы вынудила необходимость "спасти проживающих на Донбассе людей".