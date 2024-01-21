'Не торопился бы с выводами': Буданов высказался о смерти Пригожина и судьбе ЧВК 'Вагнер'

В украинской военной разведке не спешат с выводами о смерти главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он якобы погиб в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года, но никаких доказательств тому нет.

Видео дня

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Вопрос относительно ЧВК из страны-агрессора ему задали во время интервью журналисты Financial Time.

Он отметил, что "Вагнер" сейчас точно существует. А вот по поводу смерти Пригожина руководитель ГУР советует не спешить с выводами.

"Не говорю, что он не мертв или мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв", – ответил Буданов.

Издание отметило, что на Западе рассматривают версию заказного убийства Пригожина, к которому причастен сам российский диктатор Владимир Путин. В то же время иностранные журналисты напомнили, что в Кремле отрицали эту причастность. Там утверждали, что ДНК подтвердила смерть Пригожина, однако его тело никогда не показывали публично.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором написало о том, что ликвидацию главаря ЧВК "Вагнер" организовал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) и глава Совбеза РФ Николай Патрушев. По словам источников в западных спецслужбах, Путину показывали план убийства Пригожина.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя четыре месяца после смерти главаря ЧВК "Вагнер" в российских соцсетях начали распространять "новое" видео с Пригожиным. На нем экс-зек и "повар Путина" передал привет Шойгу и Герасимову, заявив: "Скоро увидимся!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!