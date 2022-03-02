'Не смотрите телевизор': российские моряки заявили об огромных потерях РФ в Украине. Видео 18+

Российские моряки выразили убеждение, что РФ в войне против Украины потеряла около 10 тыс. солдат. Они призвали земляков не верить тому, что сообщают о "могуществе" их армии в росСМИ.

Разговор между экипажами записали на одном из судов под флагом России. Такое видео распространили в украинских Telegram-каналах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видна рулевая рубка и слышен "крик души" одного из моряков. Он по радиосвязи рассказывает об огромных потерях ВС РФ в боевых действиях, которые они продолжают в Украине.

"Рассказывают о нашей армии. Какая на*уй наша армия. Наша армия неготовых туда посылает. Откуда пацаны, они что, воевали когда-либо, бл**ь", – не подбирая слов, возмущался моряк.

Видео дня

Он также отметил, что в новостях, которые смотрят граждане России, говорят неправду о войне в Украине. В частности, не рассказывают о реальных потерях в рядах военных.

"Короче, ж*па, не смотрите новости. Полный пиз**ж по телевизору. Около 10 тысяч уже погибших наших солдат", – заявил моряк.

Напомним: по подсчетам Генштаба ВСУ, на седьмой день вторжения России в Украину речь идет о больших потерях в рядах оккупантов: живой силы – 5840 человек, танков – 211, самолетов и вертолетов – 30 и 31 соответственно. Кроме того, россияне понесли другие потери в технике, а еще многие из них попали в плен. Последнее признают уже и в РФ, узнавая своих "освободителей" на видео с пленными оккупантами, которые и сами сдаются ВСУ.

Российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что власти РФ и не пытаются вывезти из Украины тела своих солдат, которые "обгладывают дикие собаки". Вместе с тем, по данным источников OBOZREVATEL, во внутреннем отчете Минобороны России указано, что их безвозвратные военно-оперативные потери живой силы составляют 7688 человек.

Внимание, видео 18+, присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время вторжения оккупантов России в Украину был ликвидирован полковник ВС РФ Виктор Исайкин. На родине 40-летнего кадрового военного заявили, что он "погиб, помогая "республикам" на Донбассе".

В Чернигове возле разбитой российской техники обнаружили вещи российского майора Николаенко В. В. Он оказался начальником штаба зенитного дивизиона РФ.

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