'Это не фейк, а мой сын!' В России начали узнавать своих 'освободителей' в плену в Украине

Русские матери начали бить тревогу, требуя от властей вернуть домой их сыновей – солдат, ушедших на войну в Украину и попавших в плен. Узнавать захваченных оккупантов стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и СМИ с целью донести россиянам понимание того, что РФ вторглась на нашу территорию.

На одном из таких роликов жительница Бурятии узнала своего 25-летнего сына-контрактника. После осознания происходящего, она убеждает всех, что все "это не фейк, а ее сын", пишет издание "Люди Байкала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В материале рассказывается история жительницы столицы Республики Бурятия Улан-Удэ, матери пленного контрактника, которая вышла на улицу города с одиночным пикетом. Женщина встала около памятника Ленину и развернула плакат "Нет войне". На камеру она сказала: "Я мать Сережи Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война".

Видео дня

Неизвестно, не является ли это просто постановочным видео о якобы протесте россиянки. Да и, прогнозируемо, СМИ представляет вторжение российских войск в Украину как "спецоперацию на ее территории". В то же время там признают, что молодой водитель Сергей Очиров принимал в ней участие. В частности, 28 февраля грузовик, на котором тот вез ракеты, попал под обстрел. Россиянин получил ранение и попал в плен.

"Украинские военные записали ролик, в котором показывают лежащего Очирова и говорят: "Вот, друзья мои, первый наш трофей. Ты кто?". Парень отвечает: "Бурят я. Тыловики мы, ракеты везли. Нам сказали вперед ехать. За танками ехали", – комментируют российские журналисты.

Издание подчеркивает, что видео с пленным земляком быстро распространилось по бурятским пабликам, хотя многие "посчитали его фейком". Когда же ролик увидела мать солдата, в комментариях нескольким росСМИ она подтвердила, что на кадрах именно ее сын.

"Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю – это мой сын", – говорила женщина.

По ее словам, Очировслужит в военной части на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Раньше их семья жила в Иркутской области, а несколько лет назад перебралась в Бурятию. После окончания школы парень отучился в училище по специальности "механик-водитель". Вскоре его призвали в армию, а после срочной службы он стал контрактником. Мать признала, что в целом ее сын служит уже семь лет.

Женщина рассказала, якобы только в феврале этого года его отправили на учения в Беларусь, с семьей он связывался 23-го числа и "ничего не говорил о том, что их перебрасывают в Украину".

"Если бы знали, куда его отправляют, заставили бы уволиться из армии", – выразила убеждение мать пленного оккупанта, добавив, что уже 28 февраля сын позвонил ей, признался, что ранен в плечо и находится в госпитале. В этот же день она увидела ролик.

В материале говорится, что после женщина ходила к главе Бурятии Алексею Цыденову, но у того оказался "неприемный день". Далее она обратилась к его заместителю Петру Мордовскому – тот выслушал, "но сказал, что не знает, что делать". До Комитета солдатских матерей Очирова якобы не дозвонилась, а в Минобороны РФ "звонок сбрасывался". Утверждается, что в результате женщина написала заявления в приемную главы РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Цитируя "непроверенную информацию" от командира части на станции Дивизионная, издание пишет, что контрактник "лежит в черниговском госпитале". При этом добавляет и свою "версию", мол, оккупант "у местных жителей, и ему нужна квалифицированная медпомощь".

"Я вижу, что на видео сын растерян. Почему на видео он один? Где остальные парни? Где эта колонна, которая шла с боеприпасами? Никто ничего не знает. Кто его в плен-то захватил? Эти нацисты или войска украинские? Это же разные понятия, получается. Нацисты – они же безжалостные. Я просто ничего не знаю. Совсем ничего. Просто хочу, чтобы сын вернулся домой", – передало издание слова матери пленного российского оккупанта в стиле привычной для страны-агрессора РФ пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети показали видео с еще одним бурятом, попавшим в плен в ВСУ. Оккупанту разрешили позвонить домой, матери он рассказал, что российское командование обмануло солдат. По его словам, они думали, якобы едут "защищать", а приехали убивать мирных людей.

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