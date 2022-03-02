В Чернигове возле разбитой техники РФ нашли вещи начштаба зенитного ракетного дивизиона. Видео

В Чернигове возле разбитой техники Российской Федерации нашли вещи оккупантов. Среди них было и имущество начштаба зенитного ракетного дивизиона майора Николаенко В.В.

В частности, среди вещей была его рабочая тетрадь для записей. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Ищи своих".

Сколько всего вражеской техники было подбито в Чернигове, пока неизвестно. Количество погибших также.

Отметим, что русские матери начали бить тревогу, требуя от властей вернуть домой их сыновей – солдат, ушедших на войну в Украину и попавших в плен. Узнавать захваченных оккупантов стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и СМИ с целью донести россиянам понимание того, что РФ вторглась на нашу территорию.

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