'Дикие собаки обгладывают тела': в России заявили, что их власти не хотят вывозить убитых солдат РФ из Украины

Некоторые российские политики начали говорить о введении в стране "военной цензуры" относительно ситуации в Украине. Там не только не признают того, что РФ вторглась в соседнюю страну, но и не хотят забирать тела своих погибших в войне солдат, тела которых уже "обгладывают дикие собаки".

С возмущением действиями правительства выступила член Совфеда от исполнительной власти Республики Тыва Людмила Нарусова – вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак. Как передает The Insider, она выступила в эфире канала "Дождь", вещание которого в РФ запретили.

В первую очередь сенаторш подчеркнула, мол, даже далекий от военной профессии человек понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв. Правда, говоря об этом, она не называла войной попытки военных ее страны оккупировать украинские города и убийство ими мирных жителей.

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Нарусова заявила, что уже посещала Комитет солдатских матерей и тот ныне якобы просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, "призванными туда".

"Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит", – высказалась политик.

По ее словам, власти не задаются целью вывезти тела убитых солдат ВС РФ. Сенатор утверждает, что звонила в штаб Западного военного округа, пресс-службу Минобороны и интересовалась, "почему бы не договориться о коридоре", по которому можно было вывезти "200-х".

"Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м, говорил, что первое после любого боя – это сбор тел. У меня просто нет сил говорить", – возмутилась Нарусова.

В конце она заявила, что не отождествляет себя с теми представителями властей РФ, которые выступают за войну. Политик выразила убеждение, что они сами не знают, на что пошли – лишь "выполняют приказы, а не думают, что делают".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия в войне против нашего государства потеряла 5840 солдат. В то же время источники OBOZREVATEL информируют: российское Министерство обороны во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже начали узнавать своих "освободителей" в плену в Украине. Матери российских оккупантов стали говорить, что солдаты РФ на відео и фото, которые распространяются в сети, "не фейки, а их сыновья".

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