В Украине уничтожили высокопоставленного военного из России. Фото

В ходе вторжения российских оккупантов на территорию Украины был ликвидирован полковник вооруженных сил РФ Виктор Исайкин. Правда, на родине эту информацию представляют как "гибель во время помощи "республикам" на Донбассе".

Об этом сообщил глава Мордовской Республики России Артем Здунов. В своем Instagram он выложил фото умершего кадрового военного.

По его словам, тот уехал в Украину "выполнять боевые задания". Убитого полковника, который в составе российских войск участвовал в попытке оккупации другой страны, чиновник назвал "героем".

"Горестное событие. При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк. Виктор Иванович… свою жизнь посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге", – высказался Здунов.

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С его сообщения известно, что Исайкину было 40 лет, он уроженец села Чукалы в Ардатовском районе Мордавии.

В комментариях к посту Здунова россияне начали выражать сочувствие в связи с "горькой утратой" и соболезновать родным военного. Однако не все.

"А я не соболезную. Убит на братоубийственной войне, которую развязал Путин! Нет никакой чести. В Сирии была иная история", "Ну и зачем он поперся в Украину, на чужую землю, с оружием в руках?", "Не*уй было идти войной на мою страну. Ваших погибших военных уже тысячи здесь. Откройте глаза. Это война! И ваша страна напала на Украину", "Не врите людям, это война, а не спасение! Никто не просил о помощи! Вам всем врут", – писали сами россияне, а также украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России начали узнавать своих "освободителей" в плену в Украине. Матери пленных российских оккупантов потребовали от чиновников вернуть домой их сыновей. В то же время РосСМИ продолжают подавать такую информацию в привычном для кремлевской пропаганды стиле.

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