'Не пускают женщин и детей': россияне жалуются на пропускной режим в Грайвороне. Перехват

В городе Грайворон Белгородской области, в районе которого проводили военную операцию российские добровольцы, ситуация остается напряженной. В населенный пункт не пускают женщин и детей.

Об этом стало известно из телефонного разговора местной жительницы, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. О том, что в Грайворон не могут попасть женщины и дети, она узнала от своего отца.

Пропускной режим в городе обсуждался на совещании у главы администрации Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева.

Ранее жители Грайворона жаловались, что для защиты их населенного пункта собрали всех силовиков, которых смогли найти, но этого будет маловато. Из-за боевых действий россиянам приходилось покидать свои дома.

Теперь же жители российского приграничья жалуются на неработающие магазины, из-за чего они не могут купить продукты.

Как сообщал OBOZ.UA, Русский добровольческий корпус заявил о завершении горячей фазы ограниченной военной операции на территории России. Там останутся только группы ДРГ и "спящие ячейки".

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