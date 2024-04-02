'Негде продукты брать': жители российского приграничья жалуются на неработающие магазины. Перехват

Жители российского Белгорода обсуждают, что в их городе, а также в Воронеже людям будут выдавать продовольственные наборы. Это связано с тем, что в отдельных районах не работают многие магазины, из-за чего россияне не могут купить продукты.

Об этом стало известно из телефонного разговора жительниц Белгорода, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они также обсудили ограничение передвижения гражданских в пределах Белгородской области.

"Белгород закрыли въезд, наверное, я так понимаю, только тех, кто прописан (будут пускать – Ред.). А так всех – покидайте Белгород", – сказала одна из россиянок.

Кроме отсутствия продуктов и ограничения передвижения россиянки обсудили обращение главы приграничного Грайворона к жителям с призывом покинуть город.

Одна из собеседниц считает, что война "еще 100 лет не пройдет" и призывала свою знакомую принять это.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане страны-агрессора РФ жалуются, что в Москве безразлично относятся к ситуации в Белгороде и Белгородской области, которые страдают от обстрелов. По их словам, в России реагируют на трагедии только в том случае, если они случаются в столице.

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