РДК: горячая фаза операции на территории РФ завершена

Российский Добровольческий Корпус заявил о завершении горячей фазы ограниченной военной операции на территории России. Там останутся только ограниченные группы ДРГ и "спящие ячейки".

Об этом сообщили в Telegram-канале РДК. Там показали своих бойцов, погибших во время рейда: Сергея "Терена" Попова, "Вольфа", "Башмака" и "Толяна".

В частности, "Терен" жил в Украине с 8 месяцев и считал наше государство своей Родиной, несмотря на то, что по крови был россиянином. Начало полномасштабной войны застало его в Польше.

"Едва увидев, как путинские ублюдки пришли топтать его родную землю и убивать соотечественников, без колебаний решил вернуться из Европы и стать воином", – отметили бойцы.

Они рассказали, что побратим принимал участие в операции по удержанию "дороги жизни" на Авдеевском направлении.

"Именно его точная стрельба из гранатомета отправила на тот свет пару российских спецназовцев, визжащих от ужаса, во время их очередной захлебнувшейся атаки на позиции новобранцев РДК в Ласточкино", – говорится в некрологе.

"Вольф" был потомком свободных людей из Кубани и Дона, христианин и настоящий воин.

"Не сломавшись в пыточных системы, после увольнения он сразу нашел возможность вступить в Российский Добровольческий Корпус, а не быть под постоянным гнетом кремлевской Системы, наслаждаясь воображаемой свободой", – рассказали в РДК.

Бойцы отметили, что воин получил серьезное ранение, дождался подхода врагов и взорвал себя гранатой, находясь в окружении вражеских штурмовиков. Таким поступком он унес жизни врагов и не сдался в плен.

Также являлся важным участником боев за "дорогу жизни" на Авдеевском направлении.

"Башмак" – националист "новой волны", непримиримый уличный боец из Москвы, который словом, а делом показывал верность идее, рассказали бойцы РДК.

"Шутник, балагур и весельчак, душа компании, настоящий романтик, читающий стихи перед собратьями. Башмак никогда не скучал и во всем искал положительные стороны", –вспомнили добровольцы, добавив, что он боролся за "дорогу жизни" к Авдеевке.

"Толян" – отец троих детей, который выбрал не оставаться в стороне.

"Он был настоящим человеком Чести и Совести, а потому больше не мог мириться с происходящим в его стране и вступил в Российский Добровольческий Корпус", – отметили в РДК.

"Толян" также был участником боев за "дорогу жизни" на Авдеевском направлении.

Напомним, что россияне ранее сообщали, что подразделения российских добровольцев понесли тысячные потери во время операции на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден для Украины. По его словам, подобные события в самой России отвлекают врага от фронта.

– Из-за распространения всеобщего страха в России террористическая страна усиливает меры на границах в трех регионах. Речь идет, в частности, о Белгородской, Курской и Брянской областях.

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