Российской полиции не хватает 152 тысяч сотрудников (это примерно 20% от личного состава штата). А МВД страны – финансирования.

На это 14 мая, выступая в Совфеде, пожаловался и.о. главы министерства внутренних дел государства-агрессора Владимир Колокольцев, передают росСМИ. "Делаем все, что можем. Но скажу, что мы не можем сделать. Не можем напечатать денег и увеличить заработную плату... Ситуация усугубилась", – высказался он о кадровом голоде.

В Москве дефицит участковых – 75%. "То есть участковый вынужден еще отрабатывать три соседних участка", – объяснил и.о. министра.

Колокольцев попросил, чтобы российские следователи могли приостанавливать банковские операции граждан без суда. Также он считает, что РФ необходима новая миграционная реформа – хотя лишь 4% преступлений, регистрируемых в Российской Федерации, совершают мигранты, признал начальник МВД.

По его словам, он против роста ксенофобии, ведь "нельзя впадать в другую крайность".

Как писал OBOZ.UA:

– 12 мая стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и назначил вместо него Андрея Белоусова.

– Институт изучения войны указал: кадровые изменения в минобороны РФ начались за неделю до того, как Шойгу убрали с должности. В частности, в отставку подали заместители министра обороны, которые были замешаны в коррупционных скандалах.

– 14 мая Путин официально назначил своим помощником Николая Патрушева, которого на днях уволил с должности секретаря Совета безопасности РФ. Еще одним помощником он сделал Алексея Дюмина, который был губернатором Тульской области.

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