Венки и надгробная плита. Пародия на встречу Путина и Ким Чен Ина "разорвала" сеть
Отечественная актриса дубляжа Екатерина Сергеева, известная своими пародиями на звезд российской эстрады, порвала сеть новым комедийным шедевром. Свежее видео автора посвящено турне Путина по Северной Корее, в частности его встреча с диктатором КНДР Ким Чен Ином.
Как известно, глава РФ не приезжал в "дружественное" государство с 2014 года. И хотя он избегает визитов в страны СНГ, Путин все же нашел время, чтобы увидеться с северокорейским товарищем. На фоне приезда россиянина возникло немало мемов. Чего стоят только кадры самопровозглашенного президента России и Ким Чен Ина, которые едут за рулем автомобиля.
Новое видео Сергеева начинает именно с данной "сцены". Путин готов поехать с главой КНДР хоть на край света, лишь бы только "не в Гаагу". Пока они едут к месту назначения, россиянин удивляется наличию дорог, отмечая: "Не то, что у нас".
Он чудом понимает все, что говорит ему Ким Чен Ин. Потом политики прибывают на место: здесь Путину уже установили и склеп, и надгробие, оградку и даже венки. "Говорите, я достоин лучшего корейского склепа и венков?" – спрашивает россиянин.
Реакция украинцев не заставила долго себя ждать. Пользователи сети оценили такой подход актрисы:
"Плиту надгробную уже подготовили. Красавцы".
"Едут покупать место на кладбище. Говорит: "Ты где лежать будешь? Слева? Справа?"
"Да скорее бы уже вывезли эту срань действительно в какой-то лес..."
"Сегодня день был какой-то тяжелый…пока я не наткнулась на это видео".
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