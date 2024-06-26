Совет Европы избрал нового генсека: что о нем известно

По результатам второго тура голосования на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, состоявшемся 25 июня, новым генеральным секретарем Совета Европы стал бывший президент Швейцарии Ален Берсе. Он набрал 114 голосов, обойдя министра культуры Эстонии Индрека Саара (85 голоса) и действующего еврокомиссара по Юстиции Дидье Рейндерса (46 голосов).

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Об избрании нового генсека говорится на сайте Совета ЕС. Отмечается, что пятилетний срок пребывания в этой должности Алена Берсе начинается 18 сентября 2024 года.

Знаковым для нашей страны является то, что в своем первом публичном заявлении новоизбранный генеральный секретарь объявил, что его приоритетом будет Украина. Его слова цитирует Укринформ.

"Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем почему, есть Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами", – подчеркнул Берс.

Также он пообещал подготовить предложения по всем аспектам поддержки Киева на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров.

"Мы должны действовать быстро и по механизму компенсаций и Реестра убытков, и по усилению защиты Украины. Мы осознаем, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу", – заявил генсек Совета Европы.

Что известно об Алене Берсе

Ален Берсе являлся членом правительства Швейцарии с 2012 по 2023 годы. За это время он, в частности, дважды – в 2018 и 2023 годах – занимал пост президента страны.

Также Берс возглавлял Федеральный департамент внутренних дел. В 2003-2011 годах он являлся членом Федерального парламента Швейцарии, а в 2008-2009 годах возглавлял Совет штатов (верхнюю палату парламента).

Как сообщал OBOZ.UA, в Совете Европы заявили, что организация готова сыграть свою роль в привлечении государства-агрессора России к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину. В частности, уже функционирует Реестр ущерба, который должен фиксировать потери и ущерб, причиненный Москвой.

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