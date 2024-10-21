Навальная заявила, что пойдет в президенты в случае возвращения в Россию, и хочет увидеть Путина в российской тюрьме

Российский общественный деятель Юлия Навальная заявила, что в случае возвращения в РФ она намерена баллотироваться на пост президента. Также она подчеркнула, что намерена сделать все возможное, чтобы приблизить перемены в России.

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При этом вдова оппозиционера Алексея Навального заявила, что международное сообщество не должно боятся диктатора Владимира Путина. Об этом Навальная рассказала в интервью BBC.

По ее словам, пока Путин находится у власти, ее возращение в Россию остается невозможным. Сейчас в России против Навальной возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которым власти подразумевают основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией.

Навальная заявила, что не знает, как немедленно добиться перемен в России. В то же время она призвала международное сообщество меньше боятся кремлевского диктатора.

"Я считаю, им надо меньше бояться Путина. Они опасаются действовать, считая, что он в ответ может сделать что-то еще хуже. Так не годится. В итоге Путин понимает, что он может продолжать делать что хочет. Думаю, он абсолютно доволен ситуацией", – заявила вдова оппозиционера.

Кроме того, Навальная отметила, что хочет видеть Путина в тюрьме, при чем в российской. По ее словам, диктатор должен оказаться в таким же ужасных условиях, в которых кремлевские власти содержали ее мужа.

"Я хочу видеть его в тюрьме. Не где-то там в Гааге, в чистой камере, с компьютером и хорошим питанием. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме. Не только для того, чтобы он оказался в тех условиях, в которых был Алексей – для меня важно, чтобы он увидел, до какого состояния он довел страну, и понял, что это его вина", – подчеркнула Навальная.

Напомним, российского политика-оппозиционера Алексея Навального могли отравить в колонии. Перед смертью он жаловался на боли в животе, тошноту и судороги.

Как сообщал OBOZ.UA, о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта 2024 года в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли мои печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

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