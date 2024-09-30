Боли в животе, тошнота и судороги: секретные документы указывают, что Навального могли отравить - СМИ

Российского политика-оппозиционера Алексея Навального могли отравить в колонии. Перед смертью он жаловался на боли в животе, тошноту и судороги.

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Об этом пишет российское издание The Insider. Журналисты получили доступ к сотне официальных документов, касающихся гибели Алексея Навального в исправительной колонии "Полярный волк".

Судя по ним, власти страны-агрессора целенаправленно убрали отовсюду упоминания о симптомах, которые не укладывались в официальную версию. Как подтверждают врачи, эти симптомы однозначно указывают на то, что Навальный был отравлен.

В распоряжении журналистов среди прочего оказались две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. В более ранней версии симптомы Навального описываются следующим образом:

"Осужден Навальный А.А. 16.02.2024 в период пребывания в прогулочном дворе №2 ЕПКТ почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья, о чем сообщил дежурному сотруднику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещения секции №4 ЕПКТ. Далее , осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в участке живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения.

В поздней версии этого же постановления (которое и стало окончательным) всех слов о боли в животе, рвоте и судорогах уже не было.

Но в распоряжении журналистов также есть и другой документ – описание "изъятых объектов", где тоже фигурируют "образцы рвотных масс", причем они были отданы на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте.

Документы подтверждают слова Юлии Навальной, ранее заявлявшей, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе".

По мнению реаниматолога Александра Полупана, лечившего Навального в Омской больнице после отравления "Новичком" в 2020 году, указанные в документах симптомы никак не стыкуются с официальной версией.

"Официальная причина смерти – нарушение сердечного ритма. Она никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в определении: резкую боль в животе, рвоту и судороги. Или такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок"), но только не при накожном применении, а при внутреннем", – отмечает врач.

С выводами Полупана согласны и другие опрошенные журналистами врачи разных специальностей.

Журналисты также добавляют, что в пользу ядовитого вещества свидетельствуют и другие факты. Например, власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов. Однако только сейчас факт отравления подтвержден документально.

В июле 2024 года стало известно о том, что Верховный суд Российской Федерации оставил по-прежнему последний приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Он будет "сидеть в тюрьме" даже спустя почти полгода после своей смерти.

Напомним, что о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта 2024 года в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли мои печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

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