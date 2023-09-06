После смерти Пригожина у 'вагнеровцев' хотят отобрать привилегии, но предлагают 'альтернативу': о чем идет речь

После смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина близкие к Кремлю частные военные компании, которые финансируются друзьями президента РФ Владимира Путина, переманивают "вагнеровцев" и пытаются взять под контроль активы "Вагнера". Наемников привлекают для "работы" в Украине и Африке.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Как рассказал источник газеты, близкий к минобороны РФ, одна из таких ЧВК, "Редут", сейчас занимается вербовкой наемников Пригожина, воевавших в Украине.

"Редут" был основан бывшими десантниками и офицерами военной разведки РФ в 2008 году. В июле перебежчик из "Вагнера", давая показания в парламенте Британии, заявил, что "Редут" финансирует олигарх и друг Путина Геннадий Тимченко. А в Сирии бойцы "Редута", по его словам, получают боеприпасы от минобороны РФ.

Другую ЧВК, "Конвой", возглавляет Константин Пикалов, который до разрыва с Пригожиным руководил операциями "вагнеровцев" в Африке.

По данным Центра "Досье", в 2022 году "Конвой" получил сотни миллионов рублей от олигарха и давнего друга Путина Аркадия Ротенберга, а также от банка "ВТБ", который долгие годы возглавляет соратник российского диктатора Андрей Костин.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что интересы "Конвоя" лоббирует бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин; он якобы предлагал заменить ею "Вагнера" в Африке во время встречи в августе с главой администрации президента РФ Антоном Вайно.

Между тем в сети появилась информация о том, что в РФ после смерти Пригожина у наемников "Вагнера" якобы хотят отобрать ранее предоставленные привилегии. В частности, в сеть попал якобы документ минтруда РФ с распоряжением пересмотреть решения о предоставлении льгот и соцвыплат "вагнеровцам".

Согласно документу, в случае "установления фактов неправомерного назначения" поручено взыскать средства с получивших из наемников. Кроме того, страна-агрессор прекращает прием заявлений "вагнеровцев", воевавших против Украины, о назначении им льгот и соцвыплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны Украины рассказали, что у украинской разведки нет 100-процентной уверенности в том, что Пригожин погиб в авиакатастрофе. В то же время там подтверждают гибель его сообщника Дмитрия Уткина.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Пригожина, на борту которого находились десять человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Впоследствии в России официально подтвердили гибель главы "Вагнера". Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших, заявили в Москве.

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