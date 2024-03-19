'Надеемся на укрепление дружбы': глава ХАМАС поздравил Путина с победой на 'выборах'

Один из лидеров террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с "победой" на псевдовыборах президента России. В своем поздравлении главарь движения, боевики которого в начале октября прошлого года совершивших массовую резню в Израиле, отметил, что "высоко оценивает" позицию Кремля в "поддержке палестинского вопроса" и надеется на "укрепление дружбы и развитие сотрудничества".

Об этом со ссылкой на сообщения в закрытом канале ХАМАС пишут российские пропагандистские СМИ. Российские пропагандисты восторженно добавляют, что Хания пожелал Путину "успешного труда в интересах народа России" и "успехов в построении многополярного мира".

"Хания, глава политбюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", – цитируют пропагандисты сообщение, размещенное в Telegram-канале движения.

Они также добавляют, что Хания заявил, что "высоко ценит позицию России по поддержке палестинского народа".

Террорист из сектора Газа также выразил надежду на дальнейшее усиление "сотрудничества" с его российским "коллегой".

"ХАМАС надеется на укрепление связей дружбы и расширение путей совместного сотрудничества с Россией и желает президенту успеха в пользу российского народа", — отмечается в сообщении.

Следовательно, ХАМАС пополнил "жиденькие" ряды тех, кто решил поздравить Путина с "победой", присоединившись к руководителям Китая, Индии, Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, Гондураса, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана.

Как известно, ХАМАС объявлен террористической организацией в Израиле, США, Европейском Союзе, Канаде и Японии, а также запрещен в Иордании и Египте. В то же время Великобритания и Австралия признают террористическим лишь военизированное крыло ХАМАС, а в ЕС с декабря 2014 года, согласно решению Суда общей юрисдикции, это формирование было исключено из списка террористических организаций.

Напомним, 17 марта в России закончились перевыборы Путина. В этот раз российскому диктатору "нарисовали" "поддержку" на уровне 87,86%. При этом, по подсчетам издания "Новая газета – Европа", около половины бюллетеней за Путина – 31,6 млн из 76,3 млн голосов – стали результатом вбросов.

Особенно усердствовали в создании картинки "всенародной поддержки" организаторы незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. "Лидером" среди захваченных территорий стала "ДНР", отчитавшись о "поддержке" Путина на уровне более 95% с рекордной "явкой" в 88,25%, далее "ЛНР" – 94,12% голосов, оккупированная часть Запорожья – 92,95%, оккупированная часть Херсонщины – 88,12%.