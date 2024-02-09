На севере Москвы серьезный пожар площадью 4 тыс. кв. метров. Видео

Вечером 8 февраля в столице страны-агрессора России вспыхнул пожар. На севере Москвы загорелась крыша жилого многоэтажного дома.

Об этом сообщили российские паблики. Очевидцы выложили в сеть кадры с места пожара.

По информации "с болот", огонь бушует на крыше шестиэтажного жилого дома по улице Черняховского, 2. Это недалеко от станции метро "Аэропорт".

На кадрах видно, что огонь перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. Пожару предоставлен повышенный ранг.

Люди просят о помощи из окон горящего дома. До них пытаются добраться спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии появилась информация об обрушении чердака многоэтажки. Однако неизвестно, успели ли эвакуировать людей до этого.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эвакуация жителей все же началась. На месте работают пожарные, спасатели и городские службы.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жителям эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", – цитируют пропагандистские каналы Собянина.

По информации российского МЧС, к тушению огня привлекли 41 единицу техники, в том числе два вертолета Ка-32.

Следует отметить, что в России в этот день горело не только в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля в Пермском крае РФ раздался взрыв на газопроводе, в результате чего вспыхнул грузовой поезд. Огонь также охватил жилые дома, начался масштабный пожар.

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