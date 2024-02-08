В Пермском крае в РФ раздался взрыв на газопроводе: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В Пермском крае страны-агрессора России прогремел взрыв на газопроводе, в результате чего загорелся грузовой поезд. Пожар также охватил жилые дома.

Соответствующие кадры публиковали российские пропагандистские каналы в Telegram. Инцидент произошел вечером в четверг, 8 февраля, в районе населенного пункта Куеда, недалеко от железной дороги.

Как пишут росСМИ, горели минимум три цистерны и несколько жилых домов. Инцидент произошел возле железнодорожной дороги.

На ситуацию отреагировал глава Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, пострадали якобы семь человек, двое из них находятся в реанимации. По данным российских журналистов, среди пострадавших якобы есть двое детей 6 и 11 лет.

В то же время российское пропагандистское издание ТАСС написало, в РЖД (Российские железные дороги) опровергли информацию о возгорании грузового поезда. Горел якобы только газопровод.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде днем 7 февраля звучала сирена и взрывы. Российская ПВО пыталась сбить что-то в небе над облцентром. По данным росСМИ, ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий.