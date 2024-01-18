На протесты вышли тысячи людей: в ISW оценили, может ли Кремль подавить акции, вспыхнувшие в Башкирии
В российском Башкортостане несколько суток пытаются подавить наиболее массовый с начала войны против Украины протест, вспыхнувший из-за обвинительного приговора известному местному активисту Фаилу Алсынову. Власти РФ среагировали на акции довольно быстро, а это говорит о том, что они подготовились к этому намеренно и хорошо, в отличие от беспорядков в октябре 2023 года в Дагестане.
На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они выразили уверенность, что ныне, по "методичке" Кремля, любые заметные волнения со стороны неэтнических россиян в стране будут называть атакой гибридной войны против России.
Отмечается, что 17 января Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту акции протеста за организацию и участие в "массовых беспорядках", а также за применение насилия в отношении властей. Несколько каналов Telegram, которые, как якобы использовали башкирские активисты для координации и распространения новостей о протесте, стали временно недоступными, что является возможной попыткой цензуры российского правительства ограничить рост или распространение протеста.
На этом фоне российское ультранационалистическое сообщество с гневом подхватило протест, несмотря на быструю реакцию правительства. Некоторые критиковали сторонников активиста Алсынова как "экстремистов" и "волков в овечьей шкуре", которые стремятся лишь "отделить Башкортостан от России".
Другие распространили кадры, на которых военнослужащие башкортостанского батальона "Минигали Шаймуратова" отрекаются от протестующих и Алсынова как от "предателей", "экстремистов" и "сепаратистов".
Такая быстрая реакция российского правительства и башкирских военнослужащих, считают в ISW, говорит о том, что власти РФ могут активизировать усилия по обеспечению того, чтобы неэтнические русские общины поддерживали войну в Украине.
"Характеристика протестующих из российских источников как "сепаратистов", организованных внешними силами, предполагает, что российские ультранационалисты будут продолжать называть любые заметные волнения со стороны неэтнических русских атакой гибридной войны против России", – пришли к выводу аналитики.
Напомним, что 15 января в Башкортостане около 15 тыс. человек вышли на протест для поддержки Фаила Алсинова. Они создали самую большую акцию в России в течение всего периода полномасштабной войны против Украины. Чтобы подавить протест, российские власти отключили на территории республики интернет и перекрыли подъезды к суду, где должны были огласить приговор активисту. Также к этому месту было направлено много силовиков, там произошли столкновения.
Как сообщал OBOZ.UA, башкирского активиста Фаила Алсинова в России приговорили к четырем годам колонии по обвинению "в разжигании межнациональной розни". Он с 2014 года выступал за суверенитет Башкортостана, а в 2022-м получил штраф за то, что выступил против войны в Украине и мобилизации башкиров в ряды российской армии.
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