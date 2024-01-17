Власти выключили интернет и перекрыли дороги: протесты в Башкирии набирают обороты, тысячи людей вышли на акцию. Видео

В Баймаке в республике Башкортостан, входящей в состав Российской Федерации, протесты местного населения набирают обороты. Власти отключили интернет и перекрыли все подъезды к зданию суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсинову, обвиняемому в экстремизме.

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Но несмотря на это, жители бросали машины и шли в суд пешком, чтобы поддержать активиста. Об этом сообщают в российских Telegram-каналах.

Возле суда в Баймаке собралось около 5 тысяч людей скандировавших: "Свободу! Азатлик, Фаил, мы с тобой!", "Своих не сдаем!". Полиция через громкоговоритель сообщала о запрете несанкционированного собрания.

Во всем городе власти заглушили интернет. Все подходы к зданию суда были закрыты полицейскими машинами и спецтехникой коммунальных служб. Частные автомобили не пропускали в суд.

Отметим, что Фаиль Алсинов известный общественный деятель Башкортостана, активно участвовавший в многочисленных протестах в республике. Он выступал за сохранение шихана Куштау и возглавлял национальную организацию "Башкорт", поддерживавшую идею суверенитета Башкортостана. В 2020 году эту организацию объявили "экстремистской" и ликвидировали.

Алсинов также активно участвовал в протестах против добычи золота в регионе в 2023 году. По мнению следствия, тогда он негативно высказался против работы мигрантов в шахтах и был обвинен в экстремизме. Донос на активиста написал глава Башкирии.

В то же время местные жители утверждают, что Алсинов употреблял во время речи башкирский язык и перевод его слов неточный. В частности, он использовал выражение "кара халик", которое перевели как "черный народ", однако в современных тюркских языках это словосочетание используется просто для обозначения народа.

В результате решения суда Башкирского активиста Фаиля Алсинова приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о "разжигании межнациональной розни" из-за фразы "черный народ".

"Я своей вины не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику", – заявил активист Фаиль Алсинов посл суда.

"Позор!", – скандировали жители Баймака на информацию от адвоката активиста о приговоре.

Впоследствии силовики начали избивать и задерживать людей, которые не спешили расходиться от здания после несправедливого приговора суда по отношению к активисту. Часть задержанных у суда в Башкирском городе Баймак положили лицом в снег. Некоторых сторонников активиста отвезли на допрос ФСБ. Судьба других задержанных неизвестна.

Напомним, что протесты в Башкирии начались 15 января. Приблизительно 15 000 участников приняли участие в мирной акции, которая состоялась в поддержку активиста, призвавшего россиян "выезжать" из Башкирии "в свою Рязань". Это самая крупная акция протеста в России на протяжении всего периода полномасштабной войны.

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