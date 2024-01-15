В Башкирии тысячи людей вышли на акции протеста, это один из самых больших митингов в России: что происходит. Видео

В России тысячи людей вышли на протест, образовав наибольшую акцию в течение всего периода полномасштабной войны. Приблизительно 15 000 участников приняли участие в мирной акции, которая состоялась в поддержку активиста, призвавшего россиян "выезжать" из Башкирии "в свою Рязань".

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Местные жители собрались перед районным судом в городе Баймак, Республика Башкортостан, чтобы выразить свою поддержку активисту Фаилю Алсинову.

По просьбе главы республики, ему предъявили обвинение в разжигании межнациональной вражды. Российские власти обвиняют Алсинова в том, что в апреле общественный деятель призвал россиян покидать Башкирию и "возвращаться в свою Рязань".

Он также обвиняется в разжигании межнациональной вражды за ксенофобские высказывания, в которых отмечается "негативная оценка" не только россиян, но и "жителей Кавказа", "Средней Азии" и "армян".

В частности, в своем выступлении активист выразил мнение, что "армяне поедут на свою родину, "кара халык" – к себе, россияне – в свою Рязань, татары – в свой Татарстан". " Мы не сможем переселиться, у нас нет второго дома, наш дом здесь!" – заявлял активист.

Термин "кара халык" в буквальном переводе означает "черный народ" и использовался как условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды и других татарских государств в XIII-XVI веках. В современных тюркских языках это выражение используется для обозначения простого народа.

В то же время, лингвистическая экспертиза от специалиста Уфимского университета науки и технологий указала, что значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазии".

Помимо требования освободить Алсинова, тысячи протестующих также требуют отставки главы Башкирии Радия Хабирова, которого Путин назначил руководителем региона.

"Мы не экстремисты, мы не нацисты, мы народ, желающий соблюдения конституционных прав. Мы хотим соблюдения закона. У нас не должен закон выполняться только для одного руководителя Хабирова. Мы требуем отставки Хабирова, просим, чтобы было внешнее управление", – заявил один из митингующих.

Сам активист сказал журналистам, что он не ожидал столь масштабной поддержки. Для Алсинова государственное обвинение просило четыре года колонии, судебный процесс по его делу проходит в закрытом режиме.

Отметим, что Фаиль Алсинов является одним из известнейших общественных деятелей в Башкортостане. Он принимал участие в протестах за сохранение горы Куштау и возглавлял организацию "Башкорт", выступавшую за суверенитет Башкортостана (ликвидирована после признания экстремистской в 2020 году). В августе Следственный комитет, по просьбе главы республики Радия Хабирова, возбудил дело в отношении Алсинова по статье "Разжигание ненависти" (ч. 1 ст. 282 УК РФ, до пяти лет заключения). Алсинов отрицает свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, в России все меньшее количество граждан поддерживают так называемую "специальную военную операцию". Ведь если в начале российского вторжения для россиян все выглядело приподнято, концепция "маленькой победоносной войны", то сейчас эту войну такой точно не назовешь. В то же время, Кремль осознает опасность распространения антивоенных настроений в стране, поэтому усиливает контроль за информационным пространством.

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