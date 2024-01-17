Выступал против войны с Украиной: что известно о Фаиле Алсынове, из-за ареста которого вспыхнули масштабные протесты в Башкирии. Фото

Активист Фаиль Алсынов, которого в Башкирии (РФ) приговорили к четырем годам колонии по обвинению "в разжигании межнациональной вражды" и освобождения которого требуют тысячи протестующих в республике, с 2014 года выступал за суверенитет Башкортостана. А в 2022 году получил штраф за то, что выступил против войны в Украине и мобилизации башкир.

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Как пишут "Важные истории", власти РФ считают Фаиля Алсынова башкирским националистом. В 2014 году он стал одним из основателей движения "Башкорт", выступавшего за суверенитет Башкирии.

В 2020 году "Башкорт" признали экстремистской организацией.

Кроме того, Алсынов участвовал в протестах в защиту шихана (горы-одиночки), памятника природы Куштау, который баширские власти хотели отдать под разработку известняка. Протесты в 2020 году продолжались около трех недель, в результате митингующие отстояли шихан.

А через несколько дней после объявления "частичной" мобилизации в РФ в 2022 году Алсынов назвал происходящее геноцидом башкирского народа и написал, что война РФ с Украиной – "не наша война". Тогда его оштрафовали на 10 тыс. рублей (около 4,2 грн) и провели у него обыск.

В апреле 2023 года Фаиль Алсынов принимал участие в протестах в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана против добычи золота на горном хребте Ирандык.

В октябре 2023 года, после его выступления в Ишмурзино, глава Башкортостана Радий Хабиров лично написал заявление на Алсынова, обвинив в речи негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. Тогда активист заявил, что приезжие могут уехать из Башкирии, а вот башкирам некуда ехать со своей земли.

В январе 2024 года прокуратура запросила четыре года колонии для Алсынова. Во время закрытых судебных слушаний проходили многотысячные митинги в защиту активиста. Так, 15 января на суд приехало поддержать Алсынова, по разным оценкам, от 1 до 5 тысяч человек.

16 января 2024 года Алсынова в РФ внесли в перечень экстремистов, а 17 января приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о "разжигании ненависти".

В речи, за которую осудили Алсынова, он употребил выражение "кара халык". Буквально это переводится как "чернь, черный люд" – условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды в 13-16 веках. К уголовному делу был приложен "академический перевод речи" активиста, который подготовил специалист Айнур Хужахметов. Он перевел фразу как "черный народ" и указал, что якобы "значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Протесты в Башкирии начались 15 января. Тогда около 15 тыс. человек приняли участие в мирной акции в поддержку Алсынова, призвавшего россиян "выезжать" из Башкирии "в свою Рязань". Это была самая крупная акция протеста в РФ на протяжении всего периода полномасштабной войны.

– В Баймаке 17 января отключили интернет и перекрыли все подъезды к суду, где выносили приговор Алсынову. Тем не менее, люди бросали авто и шли пешком, чтобы поддержать активиста. Возле суда собралось около 5 тысяч людей, скандировавших: "Свободу! Азатлик, Фаиль, мы с тобой!", "Своих не сдаем!".

– После разгона и избиения протестующих в Баймаке жительница Башкирии призвала соотечественников покинуть Украину и возвращаться домой, чтобы защитить собственный народ от тоталитарного режима РФ.

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