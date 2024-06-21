'На могилу так и просится': в сети подметили 'нюанс' с подарком Ким Чен Ына Путину. Фото

Российские пропагандисты показали многочисленные фотографии с визита своего диктатора Владимира Путина в Северную Корею. А вот подарки, которыми обменялись диктаторы-коллеги, почему-то на эти фото не попали. Однако после того, как подарки Путину показало телевидение КНДР, сеть взорвалась от смеха.

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В частности, ройскому диктатору подарили его собственный белый бюст, и странную картину, больше похожую на аппликацию – это портрет Путина на фоне Кремля и салюта.

Третий подарок национальный вещатель КНДР также не показал (это две собаки породы пхунсан). Однако и первые два подарка Ким Чен Ына Путину спровоцировали взрыв смеха в сети, поскольку и бюст, и портрет похожи на могильные аксессуары.

"На могилу так и просится", – считают сами россияне. Они также вспоминают, что в последнее время их должностных лиц стали унижать за границей даже "друзья РФ". Каковыми, например, стали африканские бусы и орден Жеребца, подаренные Лаврову.

Между тем, "могильный подарок" был не единственным унижением россиян в Пхеньяне. Так, Лаврова, Белоусова и вообще всю российскую делегацию поначалу выгнали из зала для переговоров, потому что они вошли и сели за стол раньше, чем в зал вошел Ким Чен Ын.

Кстати, Путину нередко дарят собак, но никто после этого их не видит. В 2017 году Туркменистан подарил ему алабая. Сербия дарила ему щенка югославской овчарки, а Киргизия – щенка тайгана.

Сам Путин подарил лидеру КНДР авто Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР.

В ходе визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Настоящий договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия-де "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

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